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У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин

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Вантажівка отримала оздоблення інтер'єру й екстер'єру з дерева - фото 1
Вантажівка отримала оздоблення інтер'єру й екстер'єру з дерева

Фірма Brown Truck Group з Нью-Джерсі, яка торгує вантажною технікою, виставила на продаж власну розробку: International Lonestar на прізвисько "Вуді". Це надзвичайно крута шестиколісна вантажівка для серферів. І вона вам однозначно сподобається.

На створення тривісного вантажівки, виконаної у стилі серферського хот-роду Woody Wagon 1933-35 років пішло 2000 годин. Оцінили авто у 375 тисяч доларів.

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Своє прізвисько "Вуді" (від слова "wood" – дерево) отримав через обширне застосування цього матеріалу в обробці екстер'єру й інтер'єру: вантажівка має вставки з боків і віконні рамки, виготовлені з клена, на які нанесено понад 10 шарів лаку. У довжину шестиколісна вантажівка досягає восьми метрів, а її вага перевищує дев'ять тонн.

У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423973

Рухається "Вуді" завдяки 15-літровому дизельному двигуну Cummins потужністю понад 400 кінських сил, який працює у тандемі з десятидіапазонною автоматичною коробкою передач.

Вантажівка укомплектована не гірше сучасних автомобілів: у розпорядженні водія і пасажирів мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay, підстаканники й утримувачі для планшетів, а також по розетці біля кожного сидіння.

У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423971
У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423976
У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423974

У список оснащення включені безключовий доступ, обігрів зовнішніх дзеркал, чотири камери, система моніторингу рядності руху, а також система, що попереджає про перевищення швидкості. На даху є кріплення для дошки для серфінгу, а також передбачені складні сходи для доступу в салон через задні двері.

У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423970
У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423972

Так звані вуді-кари були надзвичайно популярними у США в минулому столітті. Втім, мода досить швидко зійшла нанівець через непрактичність деревини як матеріалу для виготовлення автомобілів – деталям з дерева був потрібний особливий догляд, а ремонт був вельми затратним і складним.

У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423975
У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин - фото 423969

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Джерело: Motor1
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