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Класичний кабріолет Porsche 356 продають за ціною двох нових Panamera

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Porsche 356 SC - фото 1
Porsche 356 SC / classiccars

На сайті американського дилера Highline Motorsports, що спеціалізується на класичних автомобілях, з'явився 55-річний кабріолет Porsche 356 SC.

Авто чекає на колекціонера, готового викласти за нього 325 тисяч доларів! Це більше, ніж ціна двох нових Panamera.

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Porsche з індексом 356 був першим автомобілем німецької марки. Його виробництво стартувало в 1948 році і завершилося через 17 років, коли на його місце прийшов 911, що став візитною карткою компанії.

Таким чином, цей задньопривідний 356 SC з м'яким верхом є одним з останніх примірників, випущених під кінець виробництва моделі. Високу ціну обумовлює також топова конфігурація автомобіля, який пропонують разом із заводським набором інструментів, валізою і сертифікатом автентичності Porsche.

Класичний кабріолет Porsche 356 продають за ціною двох нових Panamera - фото 423856

Класичний кабріолет Porsche 356 продають за ціною двох нових Panamera - фото 423857

Класичний кабріолет Porsche 356 продають за ціною двох нових Panamera - фото 423858

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Джерело: autoevolution
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