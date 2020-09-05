Класичний кабріолет Porsche 356 продають за ціною двох нових Panamera

На сайті американського дилера Highline Motorsports, що спеціалізується на класичних автомобілях, з'явився 55-річний кабріолет Porsche 356 SC.

Авто чекає на колекціонера, готового викласти за нього 325 тисяч доларів! Це більше, ніж ціна двох нових Panamera.

І ще: Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео

Porsche з індексом 356 був першим автомобілем німецької марки. Його виробництво стартувало в 1948 році і завершилося через 17 років, коли на його місце прийшов 911, що став візитною карткою компанії.

Таким чином, цей задньопривідний 356 SC з м'яким верхом є одним з останніх примірників, випущених під кінець виробництва моделі. Високу ціну обумовлює також топова конфігурація автомобіля, який пропонують разом із заводським набором інструментів, валізою і сертифікатом автентичності Porsche.

Це цікаво: Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство