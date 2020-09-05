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Aston Martin Victor: як виглядає унікальний суперкар з 847-сильним двигуном

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Aston Martin Victor - фото 1
Aston Martin Victor / marca

Відділення спецпроектів Q by Aston Martin представило свою останню роботу. Купе Victor побудовано на замовлення клієнта ательє в єдиному екземплярі, оснащено двигуном V12.

Ім'я Victor відділенням Q вибране невипадково. У зовнішності суперкара присутні відсилки до V8 Vantage і леманівського DBS V8 RHAM / 1, і обидві машини були створені в епоху, коли головою правління Aston Martin Lagonda був Віктор Гонтлет.

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Первинником для суперкара став прототип One-77, який перекроїли до невпізнання і оснастили деталями від інших Аcтонів. Наприклад, ліхтарі взяті у Valkyrie, регульовані амортизатори у Vulcan, елементи зовнішнього декору у кросовера DBX.

Зовнішні панелі машини цілком зроблені з вуглепластику і пофарбовані в колір Pentland Green. Темно-зелений відтінок відтворений відділенням Q з кольорів, які пропонували для моделей британської марки в 1970-х роках.

Aston Martin Victor: як виглядає унікальний суперкар з 847-сильним двигуном - фото 423915

Aston Martin Victor: як виглядає унікальний суперкар з 847-сильним двигуном - фото 423916

Aston Martin Victor: як виглядає унікальний суперкар з 847-сильним двигуном - фото 423917

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Джерело: marca
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