У мережі показали ідеальний Land Cruiser для зими

З гусеницями позашляховику не страшна ніяка сніжна цілина / Drive2

В одній зі спільнот для автолюбителів розповіли про ідеальний Toyota Land Cruiser Prado для зими.

Автомобіль Land Cruiser "взули" у гусениці, завдяки чому його позашляхові здібності дуже виросли.

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Конструкція гусениць працює спільно з підвіскою Prado, завдяки чому він здатний рухатися плавно навіть на найскладніших ділянках. Примітно, що на "перевзування" автомобіля йде не більше десяти хвилин: саме стільки часу потрібно позашляховику, щоб перетворитися на справжній всюдихід.

З гусеницями позашляховику не страшна ніяка сніжна цілина глибиною більше півметра, по якій звичайна машина навряд чи проїде. Ідеальний Toyota Land Cruiser Prado має міжосьовий диференціал, знижувальну передачу і довгий хід підвіски. Гусениці обмежують максимальну швидкість руху Toyota Land Cruiser Prado до 80 км/год.

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