Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер

Талановита фотограф створює чарівні знімки з мініатюрними машинами, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Кім Леенбергер (Kim Leuenberger) – 25-річна фотограф зі Швейцарії, яка захоплюється маленькими авто. Щоправда, в її роботах навіть іграшкові машинки нагадують справжні, а пейзажі змушують придивлятися.

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До слова, перша репліка Volkswagen опинилась в руках у Кім ще у підлітковому віці, відтоді й почалось захоплення мініатюрними копіями авто.

Джерело всіх фото: instagram.com/kim.ou

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