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Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер

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Мініатюрні авто у фото Кім Леенбергер - фото 1
Мініатюрні авто у фото Кім Леенбергер / instagram.com/kim.ou

Талановита фотограф створює чарівні знімки з мініатюрними машинами, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Кім Леенбергер (Kim Leuenberger) – 25-річна фотограф зі Швейцарії, яка захоплюється маленькими авто. Щоправда, в її роботах навіть іграшкові машинки нагадують справжні, а пейзажі змушують придивлятися.

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До слова, перша репліка Volkswagen опинилась в руках у Кім ще у підлітковому віці, відтоді й почалось захоплення мініатюрними копіями авто.

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Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297575

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297576

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297577

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Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297579

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Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297581

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297582

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297583

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297584

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297585

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297586

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297587

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297588

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297589

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297590

Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер - фото 297591

Джерело всіх фото: instagram.com/kim.ou

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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