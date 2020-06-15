У мережі показали ідеальний лайфхак для власників котів (відео)

Власники котів добре знають, що їхні улюбленці обожнюють заважати робити будь-що. Інколи бажання пухнастиків отримати максимум уваги позбуває шансів навіть встати з місця. Але цей хлопець вигадав ідеальний лайфхак для таких моментів.

На платформі Reddit користувач з ніком Zinohh поділився котячим лайфхаком, який точно припаде до душі кожному. Всього за 4 години ролик зібрав понад 40 тисяч балів та більше як 400 коментарів, піднявшись у топи.

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А все тому, що відео демонструє геніальний спосіб втримати кота на колінах навіть тоді, коли хочеться перекусити чи хоча б піти до вбиральні, а улюбленець мирно спить. Для цього знадобиться лише ідеальна подушка чи підстилка для пухнастика.

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