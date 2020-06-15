Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У мережі показали ідеальний лайфхак для власників котів (відео)

  • 8
Лайфхак для власників котів - фото 1
Лайфхак для власників котів

Власники котів добре знають, що їхні улюбленці обожнюють заважати робити будь-що. Інколи бажання пухнастиків отримати максимум уваги позбуває шансів навіть встати з місця. Але цей хлопець вигадав ідеальний лайфхак для таких моментів.

На платформі Reddit користувач з ніком Zinohh поділився котячим лайфхаком, який точно припаде до душі кожному. Всього за 4 години ролик зібрав понад 40 тисяч балів та більше як 400 коментарів, піднявшись у топи.

І ще: Хлопець показав, як хроплять коти: кумедне відео

А все тому, що відео демонструє геніальний спосіб втримати кота на колінах навіть тоді, коли хочеться перекусити чи хоча б піти до вбиральні, а улюбленець мирно спить. Для цього знадобиться лише ідеальна подушка чи підстилка для пухнастика.

LPT: Own a Lap Cat but need a refill or bathroom break? Use this technique to maintain the peace. from r/aww

Читайте також: Знайди кота: вірусне фото спантеличило мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7675
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 225
Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
  • Вчора, 21:45
  • 158
Загрузка...
Новини