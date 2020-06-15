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Хлопець показав, як хроплять коти: кумедне відео

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Хропіння кота - фото 1
Хропіння кота

Коти не дарма стають зірками мережі, адже не лише чарівно виглядають, а й кумедно поводяться. Господар цього пухнастика вирішив перевірити, як улюбленець хропе, і це варто почути кожному!

Австралієць веде профіль в TikTok від імені свого кота Тоторо, де ділиться смішними ситуаціями та просто кадрами з життя. За короткий час акаунт зібрав понад 120 тисяч підписників і продовжує набирати популярність.

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Відомо, що Тоторо – доволі юний кіт, якому трохи більше як рік і він нагадує породу регдол, яка відрізняється не лише пухнастістю, а й гнучкістю. Нещодавно улюбленець здивував ще й своїм умінням хропіти. Його господар підставив мікрофон та зафіксував незвичайні звуки, які навряд чи можна порівняти з чимось іншим.

@totorotheaussiecat

He snores so loud!!! ##fluffy ##kitty ##catsoftiktok ##catsoftik ##cat ##cats ##pet ##pets ##catsbae ##catslove ##catwalk ##catlove ##catsmoves ##petparent ##fyp

♬ original sound - animalsdoingthings

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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