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У мережі показали Google Pixel 5: його дизайн вражає

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Google Pixel 5 отримає унікальний блок камер - фото 1
Google Pixel 5 отримає унікальний блок камер

Хоч до анонсу нового покоління "пікселів" залишилося понад пів року, у мережі вже з'являються витоки про новий гаджет. Так, на днях з'явилися рендери Google Pixel 5. Ви просто зобов'язані його побачити!

Американський блогер Джон Проссер (Jon Prosser) з каналу Front Page Tech опублікував чергове зображення Google Pixel 5. Апарат представлений у білому забарвленні і цього разу його можна розглядати з двох сторін.

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Як видно на рендері, новинка спереду майже не відрізнятиметься від актуальної моделі смартфона. Пристрій також отримає рамку у верхній частині екрану для датчиків Soli, але вона стане трохи тоншою. На задній стороні Pixel 5 є потрійна основна камера, яка встановлена ​​на незвичайному виступі.

На жаль, інформації про характеристики смартфона не так багато. Відомо лише, що Pixel 5 отримає процесор Qualcomm Snapdragon 865 і підтримку мережі п'ятого покоління (5G). Його також оснастять реверсивною бездротовою зарядкою.

Більше ми дізнаватимемось протягом року, а покажуть смартфон восени.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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