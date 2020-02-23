У мережі показали Google Pixel 5: його дизайн вражає

Хоч до анонсу нового покоління "пікселів" залишилося понад пів року, у мережі вже з'являються витоки про новий гаджет. Так, на днях з'явилися рендери Google Pixel 5. Ви просто зобов'язані його побачити!

Американський блогер Джон Проссер (Jon Prosser) з каналу Front Page Tech опублікував чергове зображення Google Pixel 5. Апарат представлений у білому забарвленні і цього разу його можна розглядати з двох сторін.

Варте уваги: Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році

Як видно на рендері, новинка спереду майже не відрізнятиметься від актуальної моделі смартфона. Пристрій також отримає рамку у верхній частині екрану для датчиків Soli, але вона стане трохи тоншою. На задній стороні Pixel 5 є потрійна основна камера, яка встановлена ​​на незвичайному виступі.

Prototype Pixel 5 render, front and back.



Forehead is slightly smaller than Pixel 4 - still giving room for the Soli Radar system.



I still hope this isn’t the final design.



Think it looks better in white? pic.twitter.com/lOtQkyY5fY — Jon Prosser (@jon_prosser) February 20, 2020

На жаль, інформації про характеристики смартфона не так багато. Відомо лише, що Pixel 5 отримає процесор Qualcomm Snapdragon 865 і підтримку мережі п'ятого покоління (5G). Його також оснастять реверсивною бездротовою зарядкою.

Більше ми дізнаватимемось протягом року, а покажуть смартфон восени.

Читайте також: Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото