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У мережі показали гігантськи корабель-госпіталь, який прибув в Нью-Йорк: відео

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Корабель Comfort - фото 1
Корабель Comfort / inforesist

Плавучий госпіталь Comfort ВМС США в понеділок прибув в Нью-Йоркську гавань. Корабель причалив до 90-го пірсу Манхеттена з боку Гудзона. Відео прибуття опублікували у соцмережах.

Корабель Comfort завдовжки у три футбольних поля може вмістити 1000 ліжок, обладнаний 12 операційними, оснащений обладнанням для інтенсивної терапії.

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Медперсонал плавучого госпіталю буде займатися пацієнтами, які не хворі на коронавірус, щоб зменшити навантаження в лікарнях, в умовах боротьби з пандемією.

Нью-Йорк зараз перебуває в епіцентрі епідемії в США. Влада спішно готуються до піка епідемії, який настане, відповідно до підрахунків, через 3 тижні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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