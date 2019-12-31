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У мережі показали гаряче відео з оголеним футболістом Динамо і двома красунями

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Віктор Циганков - фото 1
Віктор Циганков / instagram

Віктор Циганков опублікував відео, на якому він з сестрою танцює на вулиці. Шанувальники у захваті!

Як відомо, знаменитий український футболіст, а також фланговий півзахисник київського Динамо, збірної України, Віктор Циганков активно веде Instagram-сторінку та частенько тішить фанатів різноманітними фотографіями та відеороликами.

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Зауважимо, що окрім самого спортсмена та його сестри у новому відео, на задньому плані танцює ще одна дівчина, щоправда, хто ж саме, невідомо. Ймовірно, це дівчина самого футболіста, але підтвердження цьому немає.

Зауважимо, що фанатам таке відео дуже сподобалось, адже всього за понад годину його переглянули не менше двадцяти тисяч користувачів соцмережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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