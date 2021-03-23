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У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду

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Як фотографує смартфон realme 8 Pro - фото 1
Як фотографує смартфон realme 8 Pro

За кілька днів до офіційної презентації у мережі з'явилися приклади фотографій, зроблених на новий смартфон realme 8 Pro. Можна оцінити, як найбільш просунута камера в історії бренду справляється з різними умовами зйомки, в тому числі й при поганому освітленні.

Realme 8 Pro стане першим смартфоном бренду з основною камерою на 108 Мп. У моделі буде використовуватися сенсор ISOCELL HM2 з роздільною здатністю 12 000 x 9000 пікселів і розміром 1 / 1,52 дюйма. Виробник обіцяє триразовий зум без втрати якості, просунутий нічний режим зйомки та можливість запису відео з керуванням перспективою, пише 91mobiles.

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За наявною інформацією, у смартфоні також буде ультраширококутна камера на 8 Мп і пара модулів по 2 Мп для портретних і макрофотографій.

У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452664

Невідомий автор фотографій протестував камеру realme 8 Pro у різних умовах і сценаріях, в тому числі на вулиці, в приміщенні, в режимі макро та навіть вночі. Робити якісь висновки по представлені приклади не варто, адже вони низької роздільної здатності та могли бути зроблені на зразок з передрелізною прошивкою. Поки можна лише відзначити досить хорошу деталізацію при зйомці з великої відстані, хоча у смартфоні немає оптичного зуму.

Приклади фото, зроблені на realme 8 Pro:

У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452662
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452663
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452658
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452654
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452650
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452653
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452656
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452660
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452655
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452661
У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду - фото 452659

Презентація realme 8 і 8 Pro відбудеться 24 березня.

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