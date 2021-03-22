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Справжній ТОП за свої гроші: представлено смартфон POCO X3 Pro
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У рамках глобальної презентації бренд POCO оголосив про випуск нового смартфона X3 Pro – поліпшеної версії популярного X3 NFC. Виробник зробив ставку на продуктивність, встановивши у модель середнього рівня процесор Snapdragon з флагманської 800-ї серії.
POCO X3 Pro отримав великий 6,67-дюймовий дисплей з мініатюрним отвором під фронтальну камеру, пише GSM Arena. Екран має роздільну здатність Full HD + й адаптивну частоту 120 Гц, яка змінюється у залежності від контенту для економії заряду. Для швидкого зчитування торкань застосовується сенсор з частотою дискретизації 240 Гц. Уся передня панель прикрита загартованим склом Gorilla Glass 6.
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Працює смартфон на базі нового 7-нм процесора Snapdragon 860 з максимальною частотою до 2,96 ГГц. За графіком відповідає відеоприскорювач Adreno 640. Цей чипсет набирає в AnTuTu 491 412 балів. Для порівняння, Snapdragon 720G видає 278 324, а Snapdragon 765G – 322 369.
Крім потужного процесора у POCO X3 Pro використовується швидкий накопичувач стандарту UFS 3.1, що зазвичай характерно для флагманів. Для зберігання даних пропонується до 256 ГБ вбудованої пам'яті та можливість використання карт microSD об'ємом до 1 ТБ. За багатозадачність відповідає оперативна пам'ять типу LPDDR4X.
Місткість вбудованого акумулятора становить 5160 мАг. Виробник обіцяє до 11 годин роботи у режимі ігор, 18 годин відтворення відео або 6,5 години запису відео у форматі 1080p. У комплекті зі смартфоном поставляється адаптер живлення потужністю 33 Вт, що дозволяє повністю заповнити енергію до 100% за 59 хвилин.
На задній панелі POCO X3 Pro можна побачити квадрокамеру з основним модулем на 48 Мп (Sony IMX582, f / 1.79), ультраширококутний модуль на 8 Мп і пару двомегапіксельних камер для портретних і макрофотографій. Фронтальна камера з роздільною здатністю 20 Мп підтримує зйомку в нічному режимі.
Серед інших особливостей смартфона вказуються стереодинаміки, 3,5-мм роз'єм для навушників, NFC для безконтактних платежів, ІЧ-порт для керування побутовою технікою та матова задня панель, на якій не залишаються відбитки пальців.
Ціна нового POCO X3 Pro стартує від € 249 за версію 6 + 128 ГБ, а для перших покупців цінник буде знижений до € 199. Конфігурація на 8 + 256 ГБ обійдеться у € 299 і € 249 відповідно. Якою буде ціна на смартфон в Україні поки невідомо.
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