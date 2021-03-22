На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено POCO F3: смартфон на Snapdragon 870 за смішні гроші
-
- 18
Слідом за потужним "середнячком" X3 Pro, бренд POCO оголосив про глобальний випуск нового флагмана F3. Смартфон отримав топовий процесор Snapdragon, плоский дисплей з високою частотою оновлення, камеру на 48 Мп і стереодинаміки.
Насправді POCO F3 – перейменована версія раніше представленого Redmi K40 для глобального ринку, пише GSM Arena. Смартфон оснащується плоским 6,67-дюймовим дисплеєм E4 AMOLED від Samsung з частотою оновлення 120 Гц і дискретизацією сенсора 360 Гц. Максимальна яскравість екрану становить 1300 ніт.
Це цікаво: Справжній ТОП за свої гроші: представлено смартфон POCO X3 Pro
За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 870 з максимальною частотою 3,2 ГГц, що працює у парі з оперативною пам'яттю типу LPDDR5. Для зберігання даних використовується швидкий накопичувач стандарту UFS 3.1. Вбудований акумулятор на 4520 мАг заряджається до 100% за 52 хвилини від комплектного адаптера потужністю 33 Вт.
Камера потрійна з основним модулем на 48 Мп, ультраширококутним на 8 Мп і макрооб'єктивом на 5 Мп. Додатковий мікрофон на задній панелі дозволяє фокусуватися на звуці від конкретного джерела в об'єктиві, відсіюючи всі сторонні шуми.
Технічні характеристики POCO F3:
- Дисплей: плоский 6,67", E4 AMOLED, 2400x1080, 120 Гц 1300 ніт, HDR10 +
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 870, графіка Adreno 650
- Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR5
- Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.1
- Основна камера: 48 Мп (f / 1.79, IMX582) + 8 Мп (кут огляду 119 °) + 5 Мп (макрооб'єктив, 50 мм)
- Фронтальна камера: 20 Мп, f / 2.0
- Акумулятор: 4520 мАг, 33-ватна зарядка
- Зв'язок: 5G (SA / NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (AAC / LDAC / LHDC), GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB Type-C, NFC
- Безпека: сканер відбитків пальців в кнопці включення
- Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
- ОС: MIUI 12 на базі Android 11
- Габарити: 163,7 х 76,4 х 7,8 мм
- Вага: 196 г
POCO F3 у версії 6 + 128 ГБ оцінений у € 349, а для перших покупців буде діяти спеціальна ціна € 299. Варіант 8 + 256 ГБ обійдеться у € 399 або € 349 для найперших.
Читайте також: Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
20:55Холостяк Михайло Заливако пояснив, чому відправив додому рекордну кількість учасниць шоу
-
20:42Aston Martin представив найпотужніший Vantage у дусі Формули-1
-
20:20Названий найкращий час для постів в Instagram
-
20:09Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало
-
19:50Орегонська стежка: дивись епічний трейлер продовження серіалу Чудотворці
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:43Життя без стресу може бути шкідливим для мозку: цікаве дослідження
-
19:23Василиса Фролова показала, як змінилося її тіло після пологів
-
19:13Представлено POCO F3: смартфон на Snapdragon 870 за смішні гроші
-
18:58Друга світова війна внесла свої корективи: американець закінчив школу через 77 років
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:24Ефірні олії, здатні заспокоїти нерви і покращити настрій
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
17:58Слухайте, як звучить відновлений двигун V16 формульного боліда 50-х років
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:48Гороскоп на 23 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:25Серед цих знаків Зодіаку найбільше довгожителів
-
17:12Ліга справедливості Зака Снайдера: дивіться фільм про фільм від HBO Max
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
16:42Справжній ТОП за свої гроші: представлено смартфон POCO X3 Pro
-
16:22Вбитий горем: Бред Пітт відреагував на звинувачення Джолі у домашньому насильстві
-
16:09Бруклін Бекхем зняв себе у кампанії Pepe Jeans: стильні фото та відео
-
15:56Льюїс Гамільтон випробував серійний супергібрид Mercedes-AMG One: відео
-
15:39На Алясці рибалка спіймав моторошну рибину: фотофакт
-
15:20Чим може зашкодити повільна ходьба
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня