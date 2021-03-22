Представлено POCO F3: смартфон на Snapdragon 870 за смішні гроші

Слідом за потужним "середнячком" X3 Pro, бренд POCO оголосив про глобальний випуск нового флагмана F3. Смартфон отримав топовий процесор Snapdragon, плоский дисплей з високою частотою оновлення, камеру на 48 Мп і стереодинаміки.

Насправді POCO F3 – перейменована версія раніше представленого Redmi K40 для глобального ринку, пише GSM Arena. Смартфон оснащується плоским 6,67-дюймовим дисплеєм E4 AMOLED від Samsung з частотою оновлення 120 Гц і дискретизацією сенсора 360 Гц. Максимальна яскравість екрану становить 1300 ніт.

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За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 870 з максимальною частотою 3,2 ГГц, що працює у парі з оперативною пам'яттю типу LPDDR5. Для зберігання даних використовується швидкий накопичувач стандарту UFS 3.1. Вбудований акумулятор на 4520 мАг заряджається до 100% за 52 хвилини від комплектного адаптера потужністю 33 Вт.

Камера потрійна з основним модулем на 48 Мп, ультраширококутним на 8 Мп і макрооб'єктивом на 5 Мп. Додатковий мікрофон на задній панелі дозволяє фокусуватися на звуці від конкретного джерела в об'єктиві, відсіюючи всі сторонні шуми.

Технічні характеристики POCO F3:

Дисплей: плоский 6,67", E4 AMOLED, 2400x1080, 120 Гц 1300 ніт, HDR10 +

Процесор: Qualcomm Snapdragon 870, графіка Adreno 650

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR5

Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.1

Основна камера: 48 Мп (f / 1.79, IMX582) + 8 Мп (кут огляду 119 °) + 5 Мп (макрооб'єктив, 50 мм)

Фронтальна камера: 20 Мп, f / 2.0

Акумулятор: 4520 мАг, 33-ватна зарядка

Зв'язок: 5G (SA / NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (AAC / LDAC / LHDC), GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB Type-C, NFC

Безпека: сканер відбитків пальців в кнопці включення

Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos

ОС: MIUI 12 на базі Android 11

Габарити: 163,7 х 76,4 х 7,8 мм

Вага: 196 г

POCO F3 у версії 6 + 128 ГБ оцінений у € 349, а для перших покупців буде діяти спеціальна ціна € 299. Варіант 8 + 256 ГБ обійдеться у € 399 або € 349 для найперших.

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