У мережі показали фото "Мрії" над Ірпенем, зроблене за кілька днів до війни

Російська армія впродовж уже 21 дня війни не припиняє руйнувати інфраструктуру, будинки й цілі міста України. У мережі згадали фото найбільшого транспортного літака у світі Ан-225, який також знищили окупанти.

Символічності знімку додає те, що сфотографували тоді "Мрію" над Ірпенем – містом у передмісті Києва, яке теж практично стерти з лиця Землі. Кадр опублікували на сторінці dtp.kiev у Facebook.

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Історичне фото за кілька днів до війни: Ірпінь та Антонов 225 "Мрія". Шкода, що повторити такий самий знімок у найближчому майбутньому не вийде. Війна відкине прогрес назад на десятиліття, – йдеться у підписі до фото.

Користувачі мережі ж у коментарях пишуть, що "Мрія" стане символом нашого непереможного духу.

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