Повітряні сили України показали вражаюче відео з кабіни винищувача

Впродовж 20 днів війни Росії проти України українські бійці дають гідну відсіч ворогові. Належне потрібно віддати й авіації, адже наші повітряні сили вправно знищують окупантів та їхню техніку.

Так, за останніми даними, українські пілоти збили понад 150 ворожих літаків та гелікоптерів. Тим часом на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook показали на відео, як виглядає політ з кабіни винищувача.

І ще: Дивіться на відео, як Байрактар знищив російську установку "Ураган"

На кадрах видно лише пілота у захисному шоломі, за спиною якого – блакитне чисте українське небо. Ролик військові підписали фразою, що демонструє непокірність та силу нашого народу.

Доброго вечора, ми з України! Air Force of Ukraine, – йдеться у дописі.

Читайте також: Артудар ЗСУ по колоні російської техніки зняли з дрона з тепловізором: відео