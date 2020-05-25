У мережі показали фінальний дизайн топового Samsung Galaxy Note20+

Анонс лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note20 очікується вже цього літа, і мережеві інформатори продовжують ділитися даними про майбутні новинки. Авторитетний інсайдер OnLeaks, відомий високою точністю прогнозів, опублікував серію якісних рендерів і 3D-візуалізацію старшої моделі лінійки.

Крім того, стали відомі нові подробиці про дисплей і камери ще не анонсованого флагмана Samsung Galaxy Note20+.

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За даними джерела, Samsung Galaxy Note20+ оснастять 6,9-дюймовим дисплеєм. При цьому старша версія буде тоншою за базову, попри велику довжину і ширину – її габарити складуть 165 х 77,2 х 7,6 мм. Судячи з опублікованих рендерів, дизайн передньої панелі гаджета у порівнянні з попередником зміниться несуттєво. Основною відмінністю стане переміщення стилуса у ліву частину корпусу.

Рендери флагманського Samsung Galaxy Note20+:

Згідно з витоком, дисплей Galaxy Note20+ буде загнутий з боків, на відміну від молодшої версії, яка раніше демонструвалася з майже плоским дисплеєм. На нижній межі корпусу розмістяться порт USB Type-C, отвір для мікрофона і решітка динаміка.

Кнопка увімкнення і качелька гучності розташуються на правій грані смартфона. Блок основної камери на рендері представлений трьома датчиками. За наявною інформацією, мова про основний сенсор, допоміжний з ширококутною оптикою і "перископний" телеоб'єктив. Детальні характеристики модулів поки не повідомляються.

Очікується, що лінійка Galaxy Note20 буде представлена ​​в серпні, ціна майбутніх новинок ще не оголошена.

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