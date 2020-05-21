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Інсайдер розповів про ключові особливості камери Samsung Galaxy Note20+

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Galaxy Note20+ може отримати перископний модуль - фото 1
Galaxy Note20+ може отримати перископний модуль

Останнім часом мережеві інформатори активно заговорили про специфікації неанонсованої лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note20. Тепер же інсайдер розповів про те, якою буде камера у Galaxy Note20+.

Очікувалося, що Plus-версія флагмана отримає такий же набір модулів, як у Galaxy S20 Ultra, але пізніше мережею пройшов слух, що цього не станеться. Свіжий витік підтверджує цю теорію – знімок одного з ключових елементів апарата розкриває подробиці про набір сенсорів майбутньої новинки.

Це цікаво: Samsung випустила Galaxy S20 для військових: його неможливо убити

Авторитетний інсайдер Ice universe у своєму Twitter-акаунті поділився публікацією іншого мережевого інформатора. На фотографії, за твердженням джерела, зображений блок основної камери Galaxy Note20+, яка представлена ​​трьома модулями: головним, ультраширококутним і перископним. Також на знімку видно допоміжний сенсор, який може виявитися датчиком глибини або системою LiDAR.

Так може виглядати модуль основної камери в Galaxy Note20+:

Інсайдер розповів про ключові особливості камери Samsung Galaxy Note20+ - фото 405483

Раніше, засновник аналітичної компанії DisplaySearch Росс Янг заявив, що Samsung не випускатиме Ultra-версію Note20 – лінійка буде представлена ​​двома моделями (Galaxy Note20 і Galaxy Note20+). Очікується, що старша версія отримає 6,87-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3096x1444 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Анонс Galaxy Note20 імовірно відбудеться в серпні поточного року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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