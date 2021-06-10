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У мережі показали епічну гонку двох Ferrari з 80-х років: круте відео з сюрпризом
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На каналі Carwow опублікували відео з вкрай цікавим дрег-заїздом, можна сказати, родом з 80-х років. На старті зійшлися два класичні Ferrari, забарвлені у спортивний червоний колір.
Перший учасник – Ferrari 308. Попри те, що вийшов він у 70-х роках, в автолюбителів він асоціюється саме з 80-ми завдяки популярному серіалу "Приватний детектив Магнум". У фільмі талановитий детектив роз'їжджав ось на такому ж "жеребці". У Ferrari Testarossa теж є славне минуле в ролі кіноактора – автомобіль знімався у кримінальній драмі "Поліція Майамі: Відділ моралі". Гайда дивитися відео з заїздом!
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Пройдімося по техніці. Агресивна Testarossa може похизуватися 385 кінськими силами, які надходять від 4,9-літрового двигуна. 308 працює від восьмициліндрового мотора об'ємом 2,9 літра потужністю трохи більш як 200 кінських сил. Сили нерівні, заперечите ви, і матимете рацію. Однак правда у тому, що на старт вийшов не штатний екземпляр, а доопрацьований, і ще як! Зверніть увагу на відсутність значка GTB, замість якого з'явився напис GTE, і Е тут означає електрику.
Заводський двигун замінили на електромотор від Tesla потужністю 450 кінських сил. Місткість тягового акумулятора невідома, хоча вага моделі після такої масштабної конвертації сильно не змінилася. Звичайно, ви здогадуєтеся, хто здобув перемогу в дрегу. Відкритим залишається питання, наскільки сильно програла Testarossa.
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