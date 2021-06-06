Несподівана гонка: чи зможе Toyota GR Yaris обійти на треку BMW M3 E46 – відео

Toyota GR Yaris і BMW M3 E46 зійшлися у дрег-гонці

Британський ютуб-канал carwow влаштував дрег-гонку між купе BMW M3 у кузові E46 і новим хетчбеком Toyota GR Yaris. Попри двадцятирічну різницю у технологіях, характеристики суперників доволі близькі.

Переможця визначили після серії паралельних стартів з місця на 400 метрів, парних заїздів з ходу до 80 км/год, а фінальним тестом була оцінка ефективності гальмівних механізмів зі швидкості 113 км/год. Дивіться на відео, хто впорався з усіма цими завданнями найкраще.

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GR Yaris – особлива версія малолітражки Toyota, зроблена заради участі японської фірми у ралійного чемпіонату WRC. Хот-хетч оснащується 272-сильним (360 Нм) "турботрійкою" 1.6, 6-швидкісною "механікою" та відрізняється постійним повним приводом GR-Four. Toyota коштує 33,5 тисячі фунтів стерлінгів і важить 1280 кілограмів.

В активі BMW M3 E46 атмосферний рядний шестициліндровий двигун об'ємом 3,25 літра. Агрегат розвиває 343 кінських сили та 365 Нм крутного моменту. Трансмісія – посилена 6-ступінчаста "механіка", привід – на задню вісь. Баварське купе майже на два центнери важче і у 2,5 раза дешевше.

Визначити абсолютного переможця не вдалося: спорткари з різних епох виграли по дві дисципліни. Раніше carwow порівняв динаміку GR Yaris з легендарним ралійним попередником – седаном Mitsubishi Lancer Evolution VI TME.

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