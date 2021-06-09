Новий Mercedes-Benz S-класу з тріском провалив "лосячий тест": відео випробування

Журналісти іспанського видання km77 провели випробування маневреності дизельного Mercedes-Benz S-класу нового покоління. Під час "лосячого тесту" флагманський седан не зміг виконати необхідні перебудування на швидкості 77 кілометрів на годину.

"Лосячий тест" – одне з найскладніших випробувань для автомобілів. Під час заїздів фахівці досліджують керованість транспортного засобу при несподіваній появі перешкод на його шляху. Ролик з випробуваннями традиційно виклали на каналі km77.

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Піддослідна модель повинна проїхати по заданій траєкторії, зробити різкі маневри, не збивши розставлені на трасі конуси. Необхідним результатом, який дозволяє пройти випробування, є виконання перебудувань на швидкості 77 кілометрів на годину.

Черговим піддослідним фахівців стала дизельна версія Mercedes-Benz S 400. Цей седан обладнаний стандартною пневматичною підвіскою Airmatic. Експерти вирішили не влаштовувати "розгойдування", відразу спробувавши подолати трасу на "заліковій" швидкості у 77 кілометрів на годину. Однак автомобіль не зумів повернутися у коридор з конусів, у зв'язку з чим, провалив випробування.

Перед наступною спробою експерти вибрали режим руху Sport +, в якому підвіску S-класу занизили на 17 міліметрів, зробивши її жорсткішою. Крім того, ця опція дозволила поліпшити кермове управління. У таких налаштуваннях седан успішно впорався з перебудовою на швидкості 74 кілометри на годину. Однак наступна ж спроба на швидкості 76 кілометрів на годину виявилася невдалою – "Мерседес" збив пару конусів.

У результаті випробувань представницький седан так і не зміг успішно виконати "лосячий тест". Попри це, фахівці відзначили передбачувану поведінку, адекватні реакції та грамотне втручання системи стабілізації під час маневрів автомобіля.

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