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У мережі показали двійника Джастіна Трюдо

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Двійник Джастіна Трюдо - фото 1
Двійник Джастіна Трюдо / YouTube

Учасник шоу талантів з Афганістану Абдул Салам Мафтун прославився тим, що дуже схожий на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Мафтун працює співаком на весіллях і живе в афганській провінції Бадахшан. Як повідомляється, чоловік навіть не знав про існування Трюдо, поки на їхню схожість не звернув увагу один із суддів на шоу талантів.

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29-річний Мафтун розповів агентству, що тепер знайомі називають його тільки "Джастін Трюдо" і понадіявся, що схожість з канадським політиком допоможе виграти йому афганську версію шоу American Idol. "Мої шанси перемогти збільшилися на 50%", – вважає він.

У соцмережах деякі користувачі назвали Мафтуна братом-близнюком глави канадського уряду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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