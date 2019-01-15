У мережі показали двійника Джастіна Трюдо

Учасник шоу талантів з Афганістану Абдул Салам Мафтун прославився тим, що дуже схожий на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Мафтун працює співаком на весіллях і живе в афганській провінції Бадахшан. Як повідомляється, чоловік навіть не знав про існування Трюдо, поки на їхню схожість не звернув увагу один із суддів на шоу талантів.

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29-річний Мафтун розповів агентству, що тепер знайомі називають його тільки "Джастін Трюдо" і понадіявся, що схожість з канадським політиком допоможе виграти йому афганську версію шоу American Idol. "Мої шанси перемогти збільшилися на 50%", – вважає він.

У соцмережах деякі користувачі назвали Мафтуна братом-близнюком глави канадського уряду.

WHY DOES SALAM MAFTOON LOOK LIKE JUSTIN TRUDEAU IM DYINFBSHAB pic.twitter.com/oegsGaFqR3 — bahar (@baharfirooz) 11 січня 2019 р.

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