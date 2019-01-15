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Міністр з Канади показав, чому не варто виступати на вулиці взимку: відео

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Канадський політик ледь не попив льоду - фото 1
Канадський політик ледь не попив льоду

У мережі з'явилось відео курйозного виступу на вулиці від міністра з Канади. Ось чому конференції взимку - не найкраща ідея.

Федеральний міністр зі справ корінного населення Сімус О'Ріган став зіркою мережі через не надто вдалий початок конференції на вулиці в Оттаві. Політик вийшов до журналістів, привітався та вирішив попити води. Однак спантеличений вираз обличчя О'Рігана змусив пресу спитати, що трапилось. Виявилось, що вода у склянці зовсім замерзла. А відео з невеличким зимовим курйозом вже розлетілось в мережі.

І ще: Американка перетворила старе дерево у бібліотеку

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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