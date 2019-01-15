Міністр з Канади показав, чому не варто виступати на вулиці взимку: відео

У мережі з'явилось відео курйозного виступу на вулиці від міністра з Канади. Ось чому конференції взимку - не найкраща ідея.

Федеральний міністр зі справ корінного населення Сімус О'Ріган став зіркою мережі через не надто вдалий початок конференції на вулиці в Оттаві. Політик вийшов до журналістів, привітався та вирішив попити води. Однак спантеличений вираз обличчя О'Рігана змусив пресу спитати, що трапилось. Виявилось, що вода у склянці зовсім замерзла. А відео з невеличким зимовим курйозом вже розлетілось в мережі.

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Here's what happens when you have a cabinet shuffle press conference outside in Ottawa in the dead of Canadian winter. pic.twitter.com/fT9aCuFrM1 — CBC News: The National (@CBCTheNational) 14 січня 2019 р.

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