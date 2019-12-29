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Представлений перший турецький електромобіль

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TOGG - фото 1
TOGG / kolesa

У Туреччині відбулася презентація першого вітчизняного електромобіля. Його продажі почнуться вже у 2022 році.

Презентація першого турецького електрокросовера пройшла в місті Гебзе на північному заході країни.

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На заході побував президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган. У автопроєкт буде вкладено 22 мільярди доларів. Планується виробляти 175 тисяч автомобілів на рік. Держава має намір підтримати виробника і закупити до 2035 року 30 тисяч таких електрокарів.

До 2022 року в Туреччині буде створена інфраструктура станцій для підзарядки акумуляторів електрокарів. В цьому ж році почнуться і продажі. Перший кросовер марки TOGG буде доступний в 200-сильній версії з електромотором на задній осі або з 400-сильною версією з електромоторами на обох осях. Молодша модифікація зможе розганятися до 100 кілометрів на годину за 7,6 секунди, старша -за 4,8 секунди. Запас ходу складе 500 кілометрів.

Представлений перший турецький електромобіль - фото 377003

Представлений перший турецький електромобіль - фото 377004

Представлений перший турецький електромобіль - фото 377005

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Джерело: kolesa
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