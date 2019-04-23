У мережі показали дивний тюнінг Land Rover Defender

Цей позашляховик перетворили на машину в стилі Hot Wheels: унікальний автомобіль побудували житель австралійського міста Брісбен Брайан Реджинальд і його син.

На будівництво унікального позашляховика у ентузіастів пішло два роки. Зробити з брутального автомобіля копію іграшкового лоу-райдера, власника надихнула колекція цих іграшкових машинок, яку він зі своїм сином збирав протягом кількох років.

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Land Rover Defender 1985 року випуску обійшовся австралійцю в 1 000 австралійських доларів, а його доопрацювання відняло у чоловіка ще 30 000 австралійських доларів. В результаті кропіткої роботи позашляховик отримав пневмопідвіску, величезні колісні диски, двигун V8 і новий колір кузова.

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