Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

У Китаї вибух Tesla потрапив на відео

  • 45
У Китаї вибухнула Tesla - фото 1
У Китаї вибухнула Tesla / Кадр з відео

У Китаї на підземній парковці одного з торгових центрів стався вибух електрокара Tesla. Інцидент був знятий однією з камер відеоспостереження.

У ролику помітний дим, який починає виходити з-під автомобіля, після чого він вибухає. Подія трапилася на підземній парковці торгового центру. Автор допису, що завантажив відео у Twitter, зазначає, що вибухнула Tesla Model S першого покоління.

Це цікаво: Помісили грязюку: Tesla Model X випробували бездоріжжям

Читайте також: Котячий носик: тепер ми знаємо, на що подібний логотип Tesla

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1622
Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
  • 18 квітня, 17:21
  • 1244
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1411346
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології