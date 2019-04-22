У Китаї вибух Tesla потрапив на відео

У Китаї на підземній парковці одного з торгових центрів стався вибух електрокара Tesla. Інцидент був знятий однією з камер відеоспостереження.

У ролику помітний дим, який починає виходити з-під автомобіля, після чого він вибухає. Подія трапилася на підземній парковці торгового центру. Автор допису, що завантажив відео у Twitter, зазначає, що вибухнула Tesla Model S першого покоління.

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