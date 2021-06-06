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На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет

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Jeep Wrangle - фото 1
Jeep Wrangle / carsandbids

На інтернет-аукціоні Cars&Bids з'явився дуже незвичайний лот – Jeep Wrangler, перероблений в лімузин-кабріолет. Американське ательє модернізувало позашляховик на прохання його власника, причому задовго до появи офіційного п'ятидверного Wrangler Unlimited.

Перетворенням звичайного Jeep Wrangler в екзотичний займалася майстерня Illusion Coach Builders зі штату Міссурі в 2006 році. Щоб подовжити автомобіль, посередині розмістили додаткову вставку і наростили компоненти трансмісії. Таким чином вдалося подовжити колісну базу приблизно на 1,4 метра, йдеться на сайті аукціону.

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У салоні з'явився ще один ряд сидінь. Його встановили посередині, в ту саму центральну вставку. А задній диван зрушили назад, ближче до багажника. Крім того, замість звичайного даху, позашляховик отримав м'який складаний тент на всю довжину кузова.

Що стосується технічного наповнення, під капотом у лімузина-кабріолета є 4,0-літровий V8. Агрегат видає 190 кінських сил і 318 Нм крутного моменту. Пару йому складає чотиридіапазонний автомат.

В оголошенні йдеться, що саморобний Jeep Wrangler встиг наїздити значні 67,6 тисячі кілометрів. Зараз найвища ставка становить трохи більш як 10 тисяч доларів.

На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет - фото 462433
На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет - фото 462431
На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет - фото 462435
На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет - фото 462432
На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет - фото 462434

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