На продаж виставили Jeep Wrangler, перероблений під позашляховий лімузин-кабріолет

На інтернет-аукціоні Cars&Bids з'явився дуже незвичайний лот – Jeep Wrangler, перероблений в лімузин-кабріолет. Американське ательє модернізувало позашляховик на прохання його власника, причому задовго до появи офіційного п'ятидверного Wrangler Unlimited.

Перетворенням звичайного Jeep Wrangler в екзотичний займалася майстерня Illusion Coach Builders зі штату Міссурі в 2006 році. Щоб подовжити автомобіль, посередині розмістили додаткову вставку і наростили компоненти трансмісії. Таким чином вдалося подовжити колісну базу приблизно на 1,4 метра, йдеться на сайті аукціону.

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У салоні з'явився ще один ряд сидінь. Його встановили посередині, в ту саму центральну вставку. А задній диван зрушили назад, ближче до багажника. Крім того, замість звичайного даху, позашляховик отримав м'який складаний тент на всю довжину кузова.

Що стосується технічного наповнення, під капотом у лімузина-кабріолета є 4,0-літровий V8. Агрегат видає 190 кінських сил і 318 Нм крутного моменту. Пару йому складає чотиридіапазонний автомат.

В оголошенні йдеться, що саморобний Jeep Wrangler встиг наїздити значні 67,6 тисячі кілометрів. Зараз найвища ставка становить трохи більш як 10 тисяч доларів.

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