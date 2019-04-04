У мережі показали чоловіка, який не стригся 54 роки

У китайській провінції Сичуань чоловік відростив волосся довжиною понад 5,5 метра. За словами 77-річного Аке Ічжена, він не стригся понад 50 років.

Чоловік почав відрощувати волосся, коли йому було 23 роки, оскільки вважав це корисним для здоров'я. Аке зазначив, що в кінці 1970-х йому пропонували три тисячі юанів, якщо він підстрижеться, однак він відмовився.

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Відомо, що таке довге волосся доставляє безліч незручностей, проте Аке звик і не скаржиться.

Для нього це нормально. Він буває в перукарні 2 рази на місяць. Там йому миють голову і приводять зачіску в порядок. Дві або три людини справляються з цим за три години, – розповіла його невістка.

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