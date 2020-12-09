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Call of Duty: Black Ops Cold War отримав кінематографічний трейлер

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Call of Duty - фото 1
Call of Duty

Activision представила кінематографічний трейлер першого сезону Call of Duty: Black Ops Cold War. Ролик присвятили новому оперативнику – Віктору Кузьміну, також відомому на прізвисько Шов.

Шов – колишній начальник програми КДБ Нова-6, який керував експериментальним майданчиком з виробництва однойменного нервово-паралітичного газу на острові Відродження.

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Після штурму майданчики в рамках сюжетної кампанії Black Ops Cold War, агент ЦРУ Рассел Адлер нажив собі ворога в особі Кузьміна, якого відправили в ГУЛАГ за провал завдання. Тепер старий ворог повернувся, щоб помститися, а Адлер і його ударна група ЦРУ опинилися в пастці.

У новому трейлері автори тизерять карту Mall для мультиплеєра і карту Rebirth Island для королівської битви Warzone. Раніше інформація про нові карти витекла в мережу завдяки датамайнерам. Перший сезон почнеться в Call of Duty: Black Ops Cold War вже 16 грудня.

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Джерело: activision
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