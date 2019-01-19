У мережі показали бюджетний "клон" Porsche Macan

Розсекречена оновлена ​​версія паркетника китайської компанії Zotye – SR9.

Кросовер Zotye SR9 стартував в Піднебесній в 2016 році. За межами домашнього ринку ця модель ще не представлена, проте вона все ж прославилася на весь світ. Справа в тому, що дизайн китайця майже повністю скопійований з дореформеного Porsche Macan.

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Восени 2018-го паркетник німецького преміум-бренду пережив рестайлінг, тому SR9 точною копією вже не назвеш. А в цьому році в продаж запустять і оновлений крос Zotye. Судячи зі знімків посвіжілого SR9, внесеним в базу міністерства промисловості Китаю, подібності з Macan стало ще менше.

Так, у топовій версії моделі Zotye з'явилися виконані у вигляді "бумерангів" світлодіодні денні ходові вогні, хоча базовому SUV залишили вертикальні смужки. Ще модель отримала нові бампери і радіаторну решітку. Фотографій інтер'єру немає, відтак невідомо, чи змінилося щось всередині. Не виключено, що в салоні використовуються лише інші матеріали обробки.

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