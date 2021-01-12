Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі

  • 18
Aston Martin - фото 1
Aston Martin / topgir

Суперкар Aston Martin Victor був створений в єдиному екземплярі за замовленням невідомого багатія в Бельгії. Як виглядає унікальне авто?

В основі нової моделі лежить ексклюзивний суперкар Aston Martin One-77.

І ще: У Києві бачили Aston Martin як у Джеймса Бонда

Але всі кузовні панелі і дизайн були зроблені в ретро-стилі: в дусі знаменитого Aston Martin V8 Vantage 1977 року. Зміни торкнулися і салону автомобіля, в обробці використовували не тільки шкіру і алюміній, а й карбон з титаном. Усередині встановили віртуальну приладову панель і кермо як у перегонових болідів.

Був відпрацьований і двигун One-77. Після маніпуляцій потужність 7,3-літрового агрегату V12 зросла з 760 до 836 л. с., а замість робота встановили шестиступінчасту "механіку".

У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі - фото 442751

У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі - фото 442752

У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі - фото 442753

У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі - фото 442754

Це цікаво: Дивитися можна, а їздити – ні: копію Aston Martin Бонда продали за 200 тисяч доларів

Джерело: topgir
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61077
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 143556
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1479
Загрузка...
Новини