У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі

Суперкар Aston Martin Victor був створений в єдиному екземплярі за замовленням невідомого багатія в Бельгії. Як виглядає унікальне авто?

В основі нової моделі лежить ексклюзивний суперкар Aston Martin One-77.

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Але всі кузовні панелі і дизайн були зроблені в ретро-стилі: в дусі знаменитого Aston Martin V8 Vantage 1977 року. Зміни торкнулися і салону автомобіля, в обробці використовували не тільки шкіру і алюміній, а й карбон з титаном. Усередині встановили віртуальну приладову панель і кермо як у перегонових болідів.

Був відпрацьований і двигун One-77. Після маніпуляцій потужність 7,3-літрового агрегату V12 зросла з 760 до 836 л. с., а замість робота встановили шестиступінчасту "механіку".

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