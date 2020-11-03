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Дивитися можна, а їздити – ні: копію Aston Martin Бонда продали за 200 тисяч доларів
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На аукціоні Bring a Trailer пішла з молотка незвичайна копія автомобіля агента 007 – класичного Aston Martin DB5 1964 року випуску. Зовні репліку майже неможливо відрізнити від справжнього спорткара, проте вона може служити лише прикрасою гаража.
За автомобіль, на якому не можна їздити, невідомий шанувальник бондіани заплатив 200 000 доларів.
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Кузов автомобіля виготовили у натуральну величину зі скловолокна, посиленого трубчастим каркасом. Ані силової установки, ані трансмісії у репліки немає.
Бампери з нержавіючої сталі виконали на замовлення спеціально для копії, а працюючу від батарейок оптику, решітку радіатора, шильдики і 72-спиць колеса, "взуті" у шини Vredestein, запозичили у справжнього Aston Martin.
Як і належить "бондівському" DB5, машина наповнена шпигунськими пристроями. Серед них – фальшива радіолокаційна антена, змінювані номерні таблички, куленепробивна панель ззаду й установка, що створює димову завісу. Також є штучні кулемети з регульованою гучністю "пострілів" і логотипи 007.
У салоні, оббитому сірою штучною шкірою, встановлений прикурювач, ретро-телефон, справжня приладова панель та радарна карта з миготливим світловим індикатором, що імітує стеження. Ще одна "фішка" у запасі для переднього пасажира – при натисканні кнопки Eject ("Катапультування") він відчує різкий поштовх під кріслом.
Раніше стало відомо, що дизайнери Aston Martin розробляють п'ять розкішних апартаментів у житловому комплексі 130 William на Манхеттені. Всі покупці елітного житла отримають кросовери DBX в особливому виконанні.
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