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62-річний американець простояв в планці 8 годин

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62-річний американець простояв в планці 8 годин - фото 1

Житель США встановив рекорд, простоявши в планці понад вісім годин. Спортсмен потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.

Американець Джордж Худ у свої 62 роки простояв в планці 8 годині 15 хвилин і 15 секунд. "Вік – це просто число, і ніколи не пізно отримати кращу форму свого життя", – поділився Худ, додавши, що нинішній його рекорд – майже вдвічі довший, ніж попередній.

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Худ зараз є 12-кратним володарем світового рекорду і міжнародним рекордсменом по стоянні в планці. Американець розповів, що він колишній морський піхотинець. Чоловік тренується щодня. Так, наприклад, щодня він віджимається 700 раз.

Дохід від рекорду спортсмен збирається направити в організацію, що займається питаннями психічного здоров'я.

62-річний американець простояв в планці 8 годин - фото 386514

62-річний американець простояв в планці 8 годин - фото 386515

62-річний американець простояв в планці 8 годин - фото 386516

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Джерело: wfla
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