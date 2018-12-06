У мережі підказали, як знизити "ненажерливість" авто

У чому причина ненажерливості авто взимку, і чи можливо якось знизити споживання, розбиралися експерти.

Якщо автомобіль стоїть у неопалюваному гаражі або взагалі на вулиці, перед початком руху його доведеться прогрівати хвилин 10-15. Це звичайно ж відіб'ється на середній витраті палива.

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Також сприяє збільшенню споживання палива і зимова гума. Колеса стають важчими. Крім усього іншого, збільшують опір засніжені дороги. Експерти порахували, що зимова гума може підвищити витрата пального до 3%. Занадто густе моторне масло також працює на зайву витрату палива. Адже при температурі повітря -25 градусів, літнє масло стає дуже густим.

Але, якщо завчасно замінити моторне масло на зимове, робочий стан якого зберігається і при -35 градусах, то цих проблем можна буде уникнути.

У мережі підказали, як знизити "ненажерливість" авто

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