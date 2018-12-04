Skoda презентувала новий хетчбек Scala в оригінальному камуфляжі

Чеська автомобільна компанія Skoda показала новинку у яскравих кольорах.

Кузов нового хетчбека був розписаний арт-художником аерозольною фарбою таким чином, ніби малюнки накладаються один на одного протягом десятиліть.

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Така творчість демонструється на огорожі Мальтійського саду в Празі, яка стала культовою спорудою. Її прийнято розмальовувати в честь британського музиканта Джона Леннона.

Унікальний автомобіль був знятий фотографом Дейвом Кругманом на тлі "Стіни Леннона". Відзначимо, що трохи раніше в мережі з'явилися знімки салону серійної версії Skoda Scala.

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