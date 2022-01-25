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У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
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Tesla Cybertruck, прем'єра якого відбулася понад два роки тому, можливо, нарешті близький до серії. У мережі показали знімки чергової версії пікапа, зроблені у приміщенні: автомобіль може стати на конвеєр саме в такому вигляді.
Як видно з опублікованих фото, футуристичний електрокар зберіг "рубаний" металевий кузов, але має відразу кілька помітних відмінностей від ранніх прототипів. Модель отримала звичніший бампер (принаймні переднім) і більш тривіальні колісні диски, схожі на колеса Model 3, тоді як на прототипах вони були закриті ковпаками. Втім, оформлення шин повторює дизайн ковпаків, які можуть бути знімними.
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Для очищення лобового скла передбачено єдиний гігантський "двірник". Як не дивно, помістили його біля лівої стійки, де конструкція постійно перебуває у полі зору водія. Причому глава Tesla Ілон Маск вже визнавав проблему з розташуванням склоочисника, але, зважаючи на все, інженери так і не знайшли кращого рішення.
Крім цього, на відміну від ранніх прототипів, серійний електрокар обзавівся стандартними дзеркалами заднього виду. Причина проста: у США законодавчо заборонено продавати автомобілі без дзеркал. Як зазначав Маск, замінити їх на камери можна буде опціонально після покупки.
А ось щодо дверних ручок, то тут Cybetruck залишився вкрай футуристичним: у автомобіля їх взагалі немає (навіть висувних). Системи пікапа зможуть розпізнавати власника, що наближається, і автоматично відчиняти двері, пояснив Маск влітку минулого року.
Очікується, що нові подробиці про брутальний пікап Tesla стануть відомі 26 січня під час звітного заходу за результатами минулого року. За останніми даними, поставок у 2022 році чекати не варто: на конвеєр Cybetruck стане лише наприкінці року, а до клієнтів перші екземпляри відправлять вже у 2023-му.
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