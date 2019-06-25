Матриця повертається: що відомо про новий фільм

Чутки про підготовку до зйомок нового фільму "Матриця" поширюються неймовірно швидко, а інсайдери діляться свіжими новинами. Хто зіграє головну роль, а хто займе режисерське крісло - читайте далі.

Науково-фантастичний фільм "Матриця" вже встиг перевернути уявлення про світ у 1999 році. За ці 20 років стрічку можна офіційно назвати культовою, а недавня поява Кіану Рівза на E3 й зовсім нагадала, як швидко летить час. Щоправда, істинні фанати можуть не намагатись розшифрувати досі таємні коди з фільму, адже незабаром на екрани вийде нова "Матриця". Поки про таємничий проект, який має назву Project Ice Cream, відомо не так багато.

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Інсайдери повідомляють, що режисерське крісло знову займуть вже сестри Вачовські, однак сподіватись на Рівза у головній ролі не варто. Хоча частина команди оригінальної стрічки повернеться до роботи, а зйомки заплановано у Чикаго.

Що ж до ключового персонажа, то його місце може посісти Майкл Б. Джордан, який вже зарекомендував себе у "Чорній Пантері" та "Кріді". Хлопець повинен виконати роль молодого Морфеуса, тому Нео і не буде у фільмі. Сюжет і дата виходу все ще у таємниці, а знімальний процес стартує вже у 2020 році.

Майкл Б. Джордан зіграє головну роль у Матриці

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