Названо найбільш веганські країни у 2018 році

Масове зростання популярності веганства у всьому світі підтверджує Google. У 2018 року кількість пошукових запитів у категорії "веганств" було на 11% більше ніж у 2017 році, і на 35% більше ніж у 2016 році.

Фуд-блог Chef'sPencil використовував дані Google Trends, щоб порівняти популярність веганства у всьому світі. За допомогою цих даних кожному місцю розташування була призначена оцінка, яка показує рівень інтересу до цієї теми.

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Згідно з отриманими результатами, країною, в якій в 2018 році найбільш цікавилися веганство стала Австралія. "Австралія – ​​найпопулярніша країна для веганів у 2018 році, зберігши своє перше місце з 2017 року. Веганство стало надзвичайно популярним в Австралії, і все більше і більше австралійців переходять до рослинної дієті", – пишуть автори рейтингу.

Австралія

Десятка найбільш веганських країн світу у 2018 році виглядає так:

Австралія; Британія; Нова Зеландія; Швеція; Канада; Ізраїль; США; Ірландія; Австрія; Німеччина.

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