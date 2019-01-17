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Названо найбільш веганські країни у 2018 році

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Веганство стає все популярнішим - фото 1
Веганство стає все популярнішим / pexels

Масове зростання популярності веганства у всьому світі підтверджує Google. У 2018 року кількість пошукових запитів у категорії "веганств" було на 11% більше ніж у 2017 році, і на 35% більше ніж у 2016 році.

Фуд-блог Chef'sPencil використовував дані Google Trends, щоб порівняти популярність веганства у всьому світі. За допомогою цих даних кожному місцю розташування була призначена оцінка, яка показує рівень інтересу до цієї теми.

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Згідно з отриманими результатами, країною, в якій в 2018 році найбільш цікавилися веганство стала Австралія. "Австралія – ​​найпопулярніша країна для веганів у 2018 році, зберігши своє перше місце з 2017 року. Веганство стало надзвичайно популярним в Австралії, і все більше і більше австралійців переходять до рослинної дієті", – пишуть автори рейтингу.

Австралія - фото 301748
Австралія

Десятка найбільш веганських країн світу у 2018 році виглядає так:

  1. Австралія;
  2. Британія;
  3. Нова Зеландія;
  4. Швеція;
  5. Канада;
  6. Ізраїль;
  7. США;
  8. Ірландія;
  9. Австрія;
  10. Німеччина.

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Джерело: chefspencil
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