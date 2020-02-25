У мережі опублікували подробиці про iPhone 12

В інтернеті з'явилися нові дані про iPhone 12. Подробиці нового гаджета розсекретив японський портал MacOtakara з посиланням на власні джерела.

Згідно з новими даними, iPhone 12 отримає підтримку надшвидкого Wi-Fi, відомого як IEEE 802.11ay. Цей стандарт має робочу частоту 60 Ггц і швидкість передачі до 40 Гб на секунду. Дальність передачі становить до 500 метрів. Раніше очікувалося, що компанія завершить розробку стандарту до кінця 2020 року.

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iPhone SE2 test page??? Not sure about the legitimacy of this one. #Apple #iPhoneSE2 pic.twitter.com/4OAg79LM5i — Abdul Q. (@AndroidSaint) February 24, 2020

Інсайдерська інформація може означати, що нова функція допоможе iPhone 12 передавати інформацію на інший гаджет від Apple за допомогою AirDrop, або працювати з гарнітурою доповненої і віртуальної реальності.

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