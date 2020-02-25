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Євробачення

У мережі опублікували подробиці про iPhone 12

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iPhone 12 - фото 1
iPhone 12 / overclockers

В інтернеті з'явилися нові дані про iPhone 12. Подробиці нового гаджета розсекретив японський портал MacOtakara з посиланням на власні джерела.

Згідно з новими даними, iPhone 12 отримає підтримку надшвидкого Wi-Fi, відомого як IEEE 802.11ay. Цей стандарт має робочу частоту 60 Ггц і швидкість передачі до 40 Гб на секунду. Дальність передачі становить до 500 метрів. Раніше очікувалося, що компанія завершить розробку стандарту до кінця 2020 року.

І ще: Інсайдер показав на відео одну з ключових змін iOS 14 для iPhone

Інсайдерська інформація може означати, що нова функція допоможе iPhone 12 передавати інформацію на інший гаджет від Apple за допомогою AirDrop, або працювати з гарнітурою доповненої і віртуальної реальності.

Читайте також: iPhone 9 показали на реальному відео: як він може виглядати насправді

Джерело: t3
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