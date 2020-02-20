iPhone 9 показали на реальному відео: як він може виглядати насправді

Попри передбачуваний перенос дати релізу наступника iPhone SE, інсайдери продовжують збирати інформацію про майбутню новинку, яка обіцяє стати найдоступнішою моделлю в лінійці "яблучних" смартфонів 2020 року. Дивіться відео, на якому зображений ймовірний iPhone 9.

Нещодавно в мережі з'явився короткий відеоролик, який у деталях демонструє працюючий екземпляр неанонсованого iPhone 9 з усіх боків.

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Дизайн апарату, як і передбачалося раніше, нагадує iPhone 8, але з рядом відмінностей. Так, межі корпусу пристрою стали гострішими, як у "класичного" iPhone 4. Смартфон отримав дисплей з широкими рамками та сканер відбитків пальців Touch ID на фронтальній панелі.

На лівій грані пристрою розташовані перемикач беззвучний режиму та качелька гучності, на правій – кнопка увімкнення та лоток для SIM-карти. Як і його попередники, гаджет оснащений портом Lightning для зарядки та синхронізації з ПК. У лівому верхньому кутку задньої кришки розмістилася єдина основна камера. Представлений на відео смартфон виконаний в зеленому кольорі корпусу.

Таким може бути новий iPhone 9:

Характеристики моделі ще не були оголошені виробником, але вже відомі з численних витоків. За наявною інформацією, iPhone 9 буде побудований на базі процесора Apple A13 Bionic, отримає 3 ГБ оперативної пам'яті, 4,7-дюймовий дисплей і накопичувач на 64 ГБ.

iPhone 9 коштуватиме від 399 доларів США

Очікується, що у продаж новинка надійде за ціною $ 399.

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