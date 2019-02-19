У мережі опублікували перше фото нового смартфона OnePlus

Італійський блог Tutto Android знайшов в Twitter незвичайне зображення, автор якого стверджує, що це новий OnePlus 7. При цьому не уточняється, звідки отримано зображення, що змушує нас засумніватися в його автентичності.

На зображенні показано пристрій, який не має вирізу вгорі. Це означає, що в телефоні є механізм висувної камери, схожий на той, що ми бачили в інших китайських смартфонах.

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Крім того, сам екран гаджета виглядає досить дивно. Клавіша живлення і кнопки управління гучністю розташовані на лівій грані знизу. Більш того, рамка внизу передньої частини тонша за рамку над екраном. Створюється враження, що OnePlus 7 тут сфотографований "догори ногами".

З чуток, OnePlus 7 отримає екран з вбудованим сканером відбитків пальців, процесор Snapdragon 855 від Qualcomm, 6/8/10 ГБ ОЗУ, акумулятор на 4 150 мАг, швидку зарядку, порт USB Type-C і класичний міні-джек.

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