Представлено найбільш захищений у світі смартфон

Компанія DarkMatter Group представила смартфон KATIM R01, який, як стверджується, захищений набагато надійніше за будь-який інший гаджет. Йдеться не тільки про захист від фізичного впливу, а й про інформаційну безпеку. Над його створенням працювали інженери з ОАЕ, Фінляндії і Канади.

Смартфон KATIM R01 оснащений екраном діагоналлю 5,65 дюйма зі склом Gorilla п'ятого покоління, процесором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті, 128-гігабайтним накопичувачем з підтримкою карти пам'яті. Корпус ударостійкий і володіє захистом від проникнення води і пилу за стандартом IP68. Екран реагує на натискання навіть мокрими пальцями або рукавичками. Працює гаджет на операційній системі Android 8.1 з перспективою оновлення до Android 9.0.

І ще: У мережу злили майже всю інформацію про топові Xiaomi Mi9 та Mi9 EE

У KATIM R01 встановлений барометр, а також датчики температури і вологості. У надзвичайній ситуації смартфон після натискання на кнопку SOS може моментально відправити свої координати на заздалегідь зазначений номер телефону. При спробі отримати несанкціонований доступ до вмісту пам'яті він стирає всю призначену для користувача інформацію. Корпус смартфона відповідає двом військовим стандартам. Його міцність забезпечується пятишаровою структурою, завдяки чому KATIM R01 витримує падіння з висоти зросту людини на тверду поверхню, а також занурення у воду на півгодини.

DarkMatter Group пропонує цей смартфон військовим, а також компаніям, чиї співробітники працюють в екстремальних умовах.

Читайте також: Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція