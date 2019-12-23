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Корабель NASA, якому не вдалося зістикуватися з МКС, повернувся на Землю: відео

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Корабель Starliner - фото 1
Корабель Starliner / inforesist

Новий космічний корабель США Starliner здійснив успішну посадку. Він повинен був долетіти до МКС, але не вийшов на орбіту.

Новітній американський космічний корабель Starliner, якому під час тестового польоту не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією, в неділю о 14:57 за Києвом здійснив успішну м'яку посадку на полігоні Вайт-Сендс в штаті Нью-Мексико.

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Перед посадкою на капсулі корабля успішно розкрилися парашути. Американська капсула вперше здійснила м'яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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