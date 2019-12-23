Корабель NASA, якому не вдалося зістикуватися з МКС, повернувся на Землю: відео

Новий космічний корабель США Starliner здійснив успішну посадку. Він повинен був долетіти до МКС, але не вийшов на орбіту.

Новітній американський космічний корабель Starliner, якому під час тестового польоту не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією, в неділю о 14:57 за Києвом здійснив успішну м'яку посадку на полігоні Вайт-Сендс в штаті Нью-Мексико.

І ще: NASA показало випробування марсохода Mars 2020: відео

Перед посадкою на капсулі корабля успішно розкрилися парашути. Американська капсула вперше здійснила м'яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) December 22, 2019

Читайте також: Знайдено місце для висадки людей на Марсі