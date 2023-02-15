У мережі опублікували казкове відео до 100-річчя Disney з українським дубляжем

Ролик створений із кадрів фільмів та мультфільмів студії, фрагментів із "Зоряних воєн", "Мері Поппінс", "Пітера Пена", "Енканто", "Аватара", "Месників" та інших. Викликає ностальгію, еге ж?

Таким чином автори вирішили подякувати великим і маленьким шанувальникам за довіру до їхнього бренду.

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100-річчя Disney починається зі спеціального відео, що вшановує шанувальників і авторів, які втілили цю мрію в життя", – пише в описі під відео.

У відео також є цікаві цитати персонажів: фрази Сплячої красуні з однойменного мультфільму, Чудовища із "Красуні та Чудовиська", Муфаси з "Короля Лева", Тіани з "Принцеси та жаби" та інші.

Нині до складу компанії входять такі великі кіностудії, як Walt Disney Pictures, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Marvel Studios і Lucasfilm.

Дивіться відео від Disney:

The Walt Disney Company заснували брати Волтер і Рой Дісней 16 жовтня 1923 року в Лос-Анджелесі. Спочатку це була невелика анімаційна студія. Студія випустила свій перший трюковий фільм "День Аліси на морі" на основі книги Льюїса Керрола "Аліса в Країні чудес" 1 березня 1924 року, а у 1927 році було запущено виробництво мультфільмів з родини Міккі Мауса.

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