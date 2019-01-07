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У мережі опубліковані фото інтер'єру нового розкішного крос-купе WEY VV7 GT

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Урос-купе WEY VV7 GT - фото 1
Урос-купе WEY VV7 GT / sugarchow.artstation

Презентація нового WEY VV7 GT очікувалася до кінця цього року, але ймовірно вона відбудеться в наступному місяці.

Сьогодні інсайдери повідомляють, що новий купеподібний позашляховик розкішного бренду WEY, проходить завершальні випробування, під час яких вдалося сфотографувати салон новинки.

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Інтер'єр крос-купе WEY VV7 GT - фото 298710
Інтер'єр крос-купе WEY VV7 GT

Крос-купе з назвою WEY VV7 GT в цілому буде мати дизайн, як і у VV7, але на відміну від останнього він отримає колісні диски нового дизайну, змінену форму біля віконець за задніми дверима і "витягнутий" багажник, а ось салон буде виконаний інакше, ніж у звичайного варіанту автомобіля, але при цьому теж розкішним.

За попередніми даними, VV7 GT буде приводитися в рух дволітровим турбованим двигуном з віддачею 234 к.с., в парі з яким працює семишвидкісна роботизована коробка передач. Системи повного приводу, ймовірно не буде.

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Джерело: autotimesnews
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