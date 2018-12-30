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Перший кросовер Lamborghini перетворять на пікап

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Креслення пікапа Lamborghini – робота дизайнерів з Японії - фото 1
Креслення пікапа Lamborghini – робота дизайнерів з Японії / Lamborghini.com

Прем'єра незвичайного автомобіля Lamborghini відбудеться у січні 2019 року.

Колись Lamborghini вже мала пікап в своєму модельному ряду. Однак, незабаром він виявився не затребуваним і не підходив для міських умов.

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Крос Lamborghini став першою спробою марки потрапити у популярний сегмент автомобілів. Італійці навряд чи мають намір повернутися в пікапи. Згідно з достовірною інформацією, проект розсекретили точнісінько перед прем'єрою. Авто постане перед публікою на автомобільному шоу в Токіо, у січні.

Примітно, що італійці і зовсім не націлені на ринок США. Креслення, опубліковані в мережі – робота дизайнерів з Японії, які проходять навчання в авто коледжі Ніхон. Японські риси в автомобілі явно простежуються.

Перший кросовер Lamborghini перетворять на пікап - фото 298299
Перший кросовер Lamborghini перетворять на пікап

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Джерело: topspeed
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