Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Nissan представить Juke на гусеницях

  • 4
Juke на гусеницях від Nissan - фото 1
Juke на гусеницях від Nissan / motor

На автосалоні в Токіо, який пройде в січні 2019 року, компанія Nissan представить концептуальний гусеничний автомобіль Juke Personalization Adventure Concept.

Японський виробник раніше вже показував гусеничний прототип Juke – така машина з'явилася у 2015 році. Однак новинка відрізняється від попередника більш агресивним зовнішніми виглядом. У нього з'явилися розширені колісні арки, комбіноване забарвлення кузова, буксирувальні петлі під переднім бампером і експедиційний багажник на даху.

І ще: Cadillac підготував лімітовану версію позашляховика Escalade

Juke Personalization Adventure Concept - фото 298440
Juke Personalization Adventure Concept

Зараз невідомо, яким двигуном буде оснащений новий автомобіль. Гусеничний концепт-кар трирічної давності був представлений з 1,6-літровим бензиновим турбомотором потужністю 218 к.с. Автомобіль міг пересуватися по снігу зі швидкістю 100 км/год.

Читайте також: У мережі показали ідеальний Land Cruiser для зими

Джерело: motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
  • 26 грудня, 18:05
  • 3797
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 4234
Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
  • 26 грудня, 14:21
  • 1785
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології