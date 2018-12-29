Nissan представить Juke на гусеницях

На автосалоні в Токіо, який пройде в січні 2019 року, компанія Nissan представить концептуальний гусеничний автомобіль Juke Personalization Adventure Concept.

Японський виробник раніше вже показував гусеничний прототип Juke – така машина з'явилася у 2015 році. Однак новинка відрізняється від попередника більш агресивним зовнішніми виглядом. У нього з'явилися розширені колісні арки, комбіноване забарвлення кузова, буксирувальні петлі під переднім бампером і експедиційний багажник на даху.

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Juke Personalization Adventure Concept

Зараз невідомо, яким двигуном буде оснащений новий автомобіль. Гусеничний концепт-кар трирічної давності був представлений з 1,6-літровим бензиновим турбомотором потужністю 218 к.с. Автомобіль міг пересуватися по снігу зі швидкістю 100 км/год.

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