У мережі обирають логотип для нового київського пирога Kyiv Pie: запропоновано 5 варіантів

У Києві презентували пиріг Kyiv Pie, який має стати новим гастрономічним символом української столиці. Тепер на офіційному туристичному сайті міста проводять голосування за його логотип.

Проголосувати за вподобаний логотип може будь-хто на офіційному туристичному сайті Києва.

Kyiv Pie став частиною проєкту гастрономічних турів по Києву, який київська влада анонсувала на початку року. Пироги круглої форми готують на бездріжджовому тісті з локальних київських продуктів. Поки що доступні три солоні начинки, але в майбутньому планують додати й солодкі.

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Сонце над Дніпром

Таку концепцію вибрали через те, що Київ стоїть на річці Дніпро, яка є візитною карткою міста. Сам пиріг формою нагадує сонце, воно впевнено підіймається попри все і йде вперед.

Старослов'янська в'язь

Орнамент виконаний на основі символів родючості і сили, які використовували за часів Київської Русі при розписі елементів побуту.

Об'єднання сучасності і традицій

Разом з декоративними логотипами в стилі трипільської культури в логотипі використовували сучасний шрифт. Як і в Києві, тут переплітаються сучасність і традиції.

Українське жито

З давніх-давен жито вважається символом України і Києва. Зображення жита разом з округлою формою нагадує сонце і форму самого пирога.

Колос

Мінімалістичне зображення підкреслює зв'язок колоса з історією країни та ідеєю зробити гастрономічним символом міста саме пиріг.

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