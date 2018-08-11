У мережі не можуть відвести погляд від казкових озер

Користувачі у захваті від кадру з незвичайними озерами у Хорватії. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком dickfromaccounting поділився чарівним знімком з національного парку Плитвицькі озера у центрі Хорватії. За короткий час допис опинився у топі, зібравши понад 16 тисяч переглядів. Відзначимо, що у парку, який на більш як 90% розміщується у Лісько-Сенській та на 9% у Карловацькій жупаніях, є приблизно 16 великих водойм і чимало маленьких. Води зробили природні греблі, протікаючи крізь вапняк, тому виникли мальовничі водоспади, озера та греблі. Зацініть!

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