У мережі не можуть розгадати трюк з гумками: відеофакт

Користувачів збив з пантелику трюк з гумками. Спробуйте його повторити!

На платформі Reddit користувач з ніком Sgt_Saints480 опублікував відео, на якому хлопець та дівчина влаштовують фокус з резинками, коли одна проходить крізь іншу. За короткий час допис опинився у топах мережі, зібравши понад 15 тисяч переглядів та більше як 300 коментарів. А все тому, що користувачі сперечаються, як цей трюк вдався. Зацініть!

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Щоправда, дехто вже розгадав таємницю: приблизно на 5-й секунді хлопець обачно витягує гумку, але це неможливо побачити через розфокус. А після цього просто натискає на резинку в руках у дівчини, а не тягне її.

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