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У мережі не можуть розгадати трюк з гумками: відеофакт

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Фокус з гумками спантеличив мережу - фото 1
Фокус з гумками спантеличив мережу / Our Pastimes

Користувачів збив з пантелику трюк з гумками. Спробуйте його повторити!

На платформі Reddit користувач з ніком Sgt_Saints480 опублікував відео, на якому хлопець та дівчина влаштовують фокус з резинками, коли одна проходить крізь іншу. За короткий час допис опинився у топах мережі, зібравши понад 15 тисяч переглядів та більше як 300 коментарів. А все тому, що користувачі сперечаються, як цей трюк вдався. Зацініть!

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Cant figure out how he did it from r/blackmagicfuckery

Щоправда, дехто вже розгадав таємницю: приблизно на 5-й секунді хлопець обачно витягує гумку, але це неможливо побачити через розфокус. А після цього просто натискає на резинку в руках у дівчини, а не тягне її.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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