Маколей Калкін розповів, як втратив сотні мільйонів доларів

Нещодавно зірка фільмів "Сам удома", актор Маколей Калкін дав цікаве інтерв'ю.

Джо Рогану пощастило отримати згоду Калкіна на бесіду. В ході інтерв'ю з'ясувалося, що актор повинен був зіграти одну з головних ролей в серіалі "Теорія великого вибуху".

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Маколей зізнався, що кілька разів відхиляв пропозицію продюсерів і тим самим відмовився від сотень мільйонів доларів. "Вони переслідували мене. Я сказав: "НІ!". Але вони знову накинулися. У мене були б сотні мільйонів доларів прямо зараз, якщо б погодився", – говорить актор.

Актор повинен був зіграти одну з головних ролей в серіалі "Теорія великого вибуху"

Але все ж Маколей Калкін, не жаліється на злидні: він живе без роботи, володіючи нерухомістю в США і інших країнах. Шанувальники чекають великого повернення Маколея Калкіна в кіно, щоб знову фільм з його участю став культовим.

Маколей Калкін зі своєю дівчиною

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